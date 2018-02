Годовщина смерти: Обнародованы ранее неизвестные скандальные факты жизни Уитни Хьюстон

Завтра, 11 февраля, годовщина смерти знаменитой на весь мир певицы Уитни Хьюстон. Она на протяжении долгого времени была очень популярна во всем мире. За ее творчеством наблюдали миллионы поклонников, однако в ее жизни были такие моменты, о которых до сегодняшнего дня никто не знал.

11 февраля 2012 года ушла из жизни талантливая и легендарная исполнительница Уитни Хьюстон. Она скончалась от передозировки наркотического вещества. Прием препарата привел к тому, что сердце звезды не смогло справиться с большой дозой вещества, Хьюстон потеряла сознание, сидя в ванной. Потеря сознания привела к тому, что она наглоталась воды и скончалась. Однако только сейчас стали известны некоторые факты, которые до этого момента никто не знал и даже не подозревал об этом.

Как стало известно, Уитни Хьюстон могла и не стать знаменитой певицей. Дело в том, что в далеком прошлом, когда она была маленькой девочкой, играя с родным братом, она нечаянно травмировала горло. При активной игре ей в рот попала вешалка-плечико, которая сильно поранила ей нёбо. В тот момент доктора сообщили родителям знаменитости, что в случае попадания вешалки на несколько сантиметров глубже, девочка никогда не смогла бы не только петь, но и говорить.Следующим неизвестным фактом стало то, что карьера у певицы началась совсем не с вокала, а с модельного бизнеса. Именно Хьюстон стала первой темнокожей моделью, которая украсила обложку глянцевого журнала Seventeen.

Анна Котова

Долгое время она работала модельно, но спустя время ей все же удалось завоевать популярность с помощью знаменитого хита I Will Always Love You, который она исполнила в фильме «Телохранитель». В 70-х права на исполнение этой композиции пытался получить Элвис Пресли, задабривая исполнительницу в стиле кантри Долли Партон. Эта песня была задействована в политике, так как кавер хита звучал в предвыборной кампании Саддама Хусейна.В 1992 году на больших экранах показали фильм «Телохранитель». Сначала Уитни Хьюстон наотрез отказалась от съемок этой картины, так как считала, что ее героиня очень истерична. После этого заявления Кевину Костнеру пришлось всеми способами уговаривать знаменитость. Когда работа над лентой завершилась, в общественности разгорелся межрасовый скандал, так как в трейлере лицо исполнительницы не было показано. Однако после этого фильма хит I Will Always Love You стал самым популярным саунтреком.Когда знаменитости исполнилось 26 лет, она создала фонд помощи детям. На свадьбе с Бобби Брауном она попросила всех гостей вместо подарков перевести средства в фонд. В 2002 году за нарушение контракта на Хьюстон подал в суд родной отец. После его смерти в суд подала его жена, чтобы певица вернула наследство отца. До встречи со своим мужем Уитни Хьюстон была пай-девочкой, но после встречи с Боббом Брауном она постоянно стала упоминаться в скандалах. В 2000 году впервые общественность услышала слухи о наркозависимости знаменитости.Именно зависимость от наркотических веществ и стала решающей в дальнейшей судьбе знаменитой певицы. Из-за этого ее поведение полностью изменилось, распространилось множество сплетен. Именно из-за своей пагубной привычки 11 февраля 2012 года всемирно известная певица скончалась в номере отеля Beverly Hilton. С дня смерти звезды этот номер никому не сдается, так решила администрация заведения.