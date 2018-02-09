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| | Бывший участник "Дом-2" Алессандро Матераццо разводится

Бывший участник "Дом-2" Алессандро Матераццо разводится

Вчера, 21:37
Алессандро Матераццо и Светлана Давыдова разводятся после 10 лет брака. Об этом сообщила на своей странице в Instagram Давыдова.

Бывший участник "Дом-2" Алессандро Матераццо разводится

 

Александр Курышко (известный любителям шоу под итальянским псевдонимом Алессандро Матераццо) и Светлана Давыдова появились на проекте «Дом-2» в 2008 году. И через год созданная пара расписалась. Им удалось надолго сохранить счастливые и «идеальные», по мнению фанатов, отношения. После проекта супруги переехали жить в Майами, США. Поклонники не верят, что такое могло произойти и надеются на скорее примирение любимой пары.

Светлана сообщила, что больше не может находится рядом с Александром. В последней публикации в Instagram, девушка призналась, что их отношения далеко не такие хорошие, как казалось многим. Она поблагодарила Александра за эти десять лет и явно дала понять, что никакого примирения не будет.

Сам Матераццо пока никак не прокомментировал ситуацию.
Zustasiia Cancarini
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