Звезда «Дома-2» не хочет влюбляться в участницу телешоу

Александр Гобозов признается, что после измены модели Кати Зиновьевой, его чувства к девушке остыли. Участник телепроекта не хочет давать Екатерине шанс и принял решение расстаться с моделью.

Татьяна Преображенская

Саша и Катя познакомились в декабре 2017 года. Гобозов так влюбился в девушку, что решил вернуться в «Дом-2».Самый яркийучастник телепроекта серьезно настроился на новые отношения, даже познакомил девушку со своими родителями. Но модель из Красноярска очень огорчила Александра. Эффектная брюнетка выпила много спиртного и изменила Саше с другим мужчиной.Зиновьева неоднкратно извинялась за свое поведение перед Александром, но измену простить молодому человеку было непросто. Гобозов порвал отношения с Екатериной. Известно, что Александр начал встречаться с другой участницей «Дома-2». В социальных сетях опубликованы совместные фотографии Гобозова и Иваны Даниловой. Один из самых ярких участников реалити-шоу называет себя самым счастливым.