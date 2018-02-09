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| | Звезда «Дома-2» не хочет влюбляться в участницу телешоу

Звезда «Дома-2» не хочет влюбляться в участницу телешоу

Вчера, 21:24
Александр Гобозов признается, что после измены модели Кати Зиновьевой, его чувства к девушке остыли. Участник телепроекта не хочет давать Екатерине шанс и принял решение расстаться с моделью.

Звезда «Дома-2» не хочет влюбляться в участницу телешоу

 

Саша и Катя познакомились в декабре 2017 года. Гобозов так влюбился в девушку, что решил вернуться в «Дом-2».
Самый яркий
участник телепроекта серьезно настроился на новые отношения, даже познакомил девушку со своими родителями. Но модель из Красноярска очень огорчила Александра. Эффектная брюнетка выпила много спиртного и изменила Саше с другим мужчиной.

Зиновьева неоднкратно извинялась за свое поведение перед Александром, но измену простить молодому человеку было непросто. Гобозов порвал отношения с Екатериной. Известно, что Александр начал встречаться с другой участницей «Дома-2». В социальных сетях опубликованы совместные фотографии Гобозова и Иваны Даниловой. Один из самых ярких участников реалити-шоу называет себя самым счастливым.
Татьяна Преображенская
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