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| | Стало известно о «скелетах в шкафу» Ольги Машной

Стало известно о «скелетах в шкафу» Ольги Машной

Вчера, 21:02
Гостьей нового выпуска шоу «Человек-невидимка» с Эвелиной Бледанс стала актриса Ольга Машная. Благодаря экспертам программы стало известно обо всех тайнах и «скелетах в шкафу» артистки.

Стало известно о «скелетах в шкафу» Ольги Машной

 

Эксперты шоу «Человек-невидимка» рассказали обо всех тайнах Ольги Машной. В шоу артистка призналась, что любит выпить от неустроенной жизни: она дважды была замужем, разочаровалась в мужчинах и одна воспитывала сына. По мнению шамана Дарда Кусто, небесные покровители отвернулись от Ольги и больше ей не помогают. По биографии актрисы прошлась психолог Мария Пугачева. Она нашла немало «скелетов в шкафу» и заявила, что Машная относится к тому типу женщин, которые слишком опекают близких. Также артистка под влиянием экспертов признала, что у нее есть грех перед матерью и она до сих пор пытается хоть как-то это исправить.

О других тайнах жизни Ольги Машной можно будет узнать в следующем выпуске шоу «Человек-невидимка» сегодня на ТВ-3.
Виктория Озерова
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