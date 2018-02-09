Стало известно о «скелетах в шкафу» Ольги Машной

Гостьей нового выпуска шоу «Человек-невидимка» с Эвелиной Бледанс стала актриса Ольга Машная. Благодаря экспертам программы стало известно обо всех тайнах и «скелетах в шкафу» артистки.

Виктория Озерова

Эксперты шоу «Человек-невидимка» рассказали обо всех тайнах Ольги Машной. В шоу артистка призналась, что любит выпить от неустроенной жизни: она дважды была замужем, разочаровалась в мужчинах и одна воспитывала сына. По мнению шамана Дарда Кусто, небесные покровители отвернулись от Ольги и больше ей не помогают. По биографии актрисы прошлась психолог Мария Пугачева. Она нашла немало «скелетов в шкафу» и заявила, что Машная относится к тому типу женщин, которые слишком опекают близких. Также артистка под влиянием экспертов признала, что у нее есть грех перед матерью и она до сих пор пытается хоть как-то это исправить.О других тайнах жизни Ольги Машной можно будет узнать в следующем выпуске шоу «Человек-невидимка» сегодня на ТВ-3.