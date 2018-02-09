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| | Панин обнародовал доказательства нетрадиционной ориентации Галкина

Панин обнародовал доказательства нетрадиционной ориентации Галкина

Вчера, 20:50
Между эпатажным актером Алексеем Паниным и шоуменом Максимом Галкиным продолжается война. Теперь в качестве доказательства Панин опубликовал скриншоты, в которых заметно, что Галкин внимательно отслеживает Stories актера.

Панин обнародовал доказательства нетрадиционной ориентации Галкина

 

В новом витке войны между актером Алексеем Паниным и пародистом Максимом Галкиным ход за Паниным – в своем Instagram он опубликовал разоблачающий пост про противника. Согласно скриншотам, Максим Галкин следит за всем, что рассказывает Панин в своих Stories. Актер сообщил, что юморист делает это из-за того, что боится вскрытия некоторых данных Паниным, которые бы Галкин хотел оставить в тайне.

Это не первый разоблачающий пост от эпатажного актера. В прошлом году после каминг-аута актера Кевина Спейси и травли его за это, Панин сообщил, что понимает, почему Галкин боится похожего развития событий по отношению к себе. Но тут же добавил, что «мы своих в обиду не дадим».

Недавний скандал между актером и шоуменом начался после шуточного предложения Галкина назначить Панина управляющим в комитете по защите животных. Ранее с именем актера был связан скандал из-за занятия сексом с собакой на камеру.
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