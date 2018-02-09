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| | Рустам Минниханов выложил в Сеть снимки со Дня рождения сына

Рустам Минниханов выложил в Сеть снимки со Дня рождения сына

Вчера, 20:38
Глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram и социальной сети «ВКонтакте» фотографию, на ней он запечатлен со своим сыном Искандером, которому исполнилось десять лет.

Рустам Минниханов выложил в Сеть снимки со Дня рождения сына

 

Пользователи начали активно комментировать данный снимок. Подписчики удивляются тому, насколько быстро вырос Искандер. Совсем недавно ребенок был малышом, а теперь отмечает десятилетние. Подписчики поздравили сына главы Татарстана с праздником, пожелали здоровья, счастья, стремиться к схожести в поступках с отцом, поскольку это отличный пример для подражания.

В Instagram новая фотография Рустама Минниханова получила более девяти тысяч оценок «Нравится» за два часа. Юзеры пожелали Исандеру хорошей судьбы. Некоторые люди верят в то, что каждый человек рождается для выполнения определенной миссии на Земле и даже при огромном желании не может изменить предначертанное.
Домбровский Сергей
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