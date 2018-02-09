Рустам Минниханов выложил в Сеть снимки со Дня рождения сына

Глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram и социальной сети «ВКонтакте» фотографию, на ней он запечатлен со своим сыном Искандером, которому исполнилось десять лет.

Домбровский Сергей

Пользователи начали активно комментировать данный снимок. Подписчики удивляются тому, насколько быстро вырос Искандер. Совсем недавно ребенок был малышом, а теперь отмечает десятилетние. Подписчики поздравили сына главы Татарстана с праздником, пожелали здоровья, счастья, стремиться к схожести в поступках с отцом, поскольку это отличный пример для подражания.В Instagram новая фотография Рустама Минниханова получила более девяти тысяч оценок «Нравится» за два часа. Юзеры пожелали Исандеру хорошей судьбы. Некоторые люди верят в то, что каждый человек рождается для выполнения определенной миссии на Земле и даже при огромном желании не может изменить предначертанное.