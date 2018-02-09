Рустам Минниханов выложил в Сеть снимки со Дня рождения сына

Пользователи начали активно комментировать данный снимок. Подписчики удивляются тому, насколько быстро вырос Искандер. Совсем недавно ребенок был малышом, а теперь отмечает десятилетние. Подписчики поздравили сына главы Татарстана с праздником, пожелали здоровья, счастья, стремиться к схожести в поступках с отцом, поскольку это отличный пример для подражания.
В Instagram новая фотография Рустама Минниханова получила более девяти тысяч оценок «Нравится» за два часа. Юзеры пожелали Исандеру хорошей судьбы. Некоторые люди верят в то, что каждый человек рождается для выполнения определенной миссии на Земле и даже при огромном желании не может изменить предначертанное.