Анфиса Чехова присмотрела себе «футуристически серебряный пуховичек»

Анфиса Чехова в Instagram рассказала поклонникам о подготовке к новой горной фотосессии в Сочи. Специально для этого звезда присмотрела себе наряд – «футуристически серебряный пуховичек».

Виктория Озерова

Анфиса Чехова продолжает активно делиться новостями о своей жизни с подписчиками в личном микроблоге. Менее часа назад ведущая рассказала о новой фотосессии в Сочи, где сейчас артистка находится вместе со своим сыном по работе. Специально к горной съемке Анфиса Чехова присмотрела себе соответствующий наряд. Она отметила, что пуховик очень теплый и удобный, а также «футуристически серебряный». Она спросила совета у поклонников, хорошо ли она будет выглядеть в нем на фоне снега и горных пейзажей. Пользователи сразу же откликнулись на просьбу и отметили, что наряд шикарный, как и сама Анфиса.Менее чем за полчаса публикацию Анфисы Чеховой оценили около трех тысяч пользователей Instagram.