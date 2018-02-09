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| | Анфиса Чехова присмотрела себе «футуристически серебряный пуховичек»

Анфиса Чехова присмотрела себе «футуристически серебряный пуховичек»

Вчера, 20:35
Анфиса Чехова в Instagram рассказала поклонникам о подготовке к новой горной фотосессии в Сочи. Специально для этого звезда присмотрела себе наряд – «футуристически серебряный пуховичек».

Анфиса Чехова присмотрела себе «футуристически серебряный пуховичек»

 

Анфиса Чехова продолжает активно делиться новостями о своей жизни с подписчиками в личном микроблоге. Менее часа назад ведущая рассказала о новой фотосессии в Сочи, где сейчас артистка находится вместе со своим сыном по работе. Специально к горной съемке Анфиса Чехова присмотрела себе соответствующий наряд. Она отметила, что пуховик очень теплый и удобный, а также «футуристически серебряный». Она спросила совета у поклонников, хорошо ли она будет выглядеть в нем на фоне снега и горных пейзажей. Пользователи сразу же откликнулись на просьбу и отметили, что наряд шикарный, как и сама Анфиса.

Менее чем за полчаса публикацию Анфисы Чеховой оценили около трех тысяч пользователей Instagram.
Виктория Озерова
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