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| | Егор Дружинин дал профессиональный совет участнице «Ты супер!»

Егор Дружинин дал профессиональный совет участнице «Ты супер!»

Вчера, 19:43
Хореограф Егор Дружинин поддержал 13-летнюю участницу второго сезона «Ты супер» с помощью профессионального совета. Поддержка Дружинина вселила в девушку уверенность в своем таланте и собственных силах.

Егор Дружинин дал профессиональный совет участнице «Ты супер!»

 

13-летней участнице второго сезона «Ты супер» необходимо было станцевать и спеть перед многочисленной аудиторией. Егор Дружинин поддержал девочку, поделившись с ней секретами сочетания хореографических движений и вокала, а кроме того похвалил голос участницы и стиль ее исполнения. Помощь и положительный отзыв вселили в участницу необходимую ей уверенность в себе и в собственных силах.

По словам Дружинина, в сложных ситуациях, когда не знаешь, как действовать, могут оказываться как дети, так и взрослые, но при этом важно слушать свой внутренний голос. «Тогда все получится», - пообещал хореограф.

10 февраля «Ты супер!» появится на телеэкранах страны. В вокальном конкурсе талантливым детям предстоит доказать зрителями и самим себе то, что возможно стать звездой только благодаря таланту и упорству.
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