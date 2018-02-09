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| | «Остановись, пока не поздно»: Поклонники Ким Кардашьян просят звезду отказаться от пластики

«Остановись, пока не поздно»: Поклонники Ким Кардашьян просят звезду отказаться от пластики

Вчера, 19:02
Ким Кардашьян поразила поклонников своим новым образом на обложке глянца Vogue. Фанаты всерьёз обеспокоены здоровьем звезды. 

«Остановись, пока не поздно»: Поклонники Ким Кардашьян просят звезду отказаться от пластики

 

Вид лица Ким Кардашьян насторожил поклонников американской селебрити. На обложке журнала Vogue модель и телеведущая выглядит, по их мнению, очень не натурально. Лицо матери троих детей запечатлено крупным планом, она смотрит слегка в сторону и игриво поправляет непослушный белый локон.

Образ хорош и Ким получилась отлично, но следящие за жизнью звезды американцы отметили, что очень бросается в глаза большое количество пластики, которому в погоне за идеальным внешним видом подвергала себя 37-летняя теледива. Фанаты едко заметили, что «хирург, который сделал Ким нос, просто молодец». Большая часть комментаторов попросила звезду остановиться и перестать изменять себя хирургическим путём, так как это может иметь негативные последствия в будущем.

Подогретые новым фото кумира, поклонники и обычные посетители страницы пустились в философские рассуждения, что же в современном мире означает выражение «красивая женщина». Большая часть комментаторов с сожалением отметили, что погоня за идеалами лишила прекрасный пол индивидуальности и сейчас красивая женщина, это в большинстве случаев удачная работа хирургов или фото шоп.

«Остановись, пока не поздно»: Поклонники Ким Кардашьян просят звезду отказаться от пластики

 

Ким Кардашьян давно покорила просторы интернета своими отнюдь не природными формами. Известно, что хирургической коррекции подвергалось тело и лицо звезды. На все заявления теледивы о том, что всё натуральное и достигнуто долгими часами тренировок в спортзале, поклонники только улыбаются.

Секреты идеального внешнего вида жены Канье Уэста попробовала раскрыть эксперт по связям с общественностью Шарлотта Тобин. Женщина рассказала, что в отдельном крыле дома известной семьи живёт целый штат экспертов красоты или так называемая «команда глэм», которая круглосуточно готова работать над звездой по первому её требованию.

Эффектная американка постоянно подогревает интерес к своей персоне, выкладывая в сеть новые фото оголённой себя. Ранее Ким подверглась критике поклонников за то, что её фото эротического характера делала четырёхлетняя дочь звезды Норт. Фанаты и хейтеры негодовали, желая звезде давать себе отчёт в том, что она делает.

«Остановись, пока не поздно»: Поклонники Ким Кардашьян просят звезду отказаться от пластики

 

Несмотря на постоянную критику в свой адрес, эксперты уверены, что Ким Кардашьян ничего не делает просто так. Все эти фото «ню» и демонстрация трусиков-бикини или обнажённой груди не скоро дадут популярности теледивы пойти на спад.

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