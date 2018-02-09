«Остановись, пока не поздно»: Поклонники Ким Кардашьян просят звезду отказаться от пластики

Ким Кардашьян поразила поклонников своим новым образом на обложке глянца Vogue. Фанаты всерьёз обеспокоены здоровьем звезды.





Вид лица Ким Кардашьян насторожил поклонников американской селебрити. На обложке журнала Vogue модель и телеведущая выглядит, по их мнению, очень не натурально. Лицо матери троих детей запечатлено крупным планом, она смотрит слегка в сторону и игриво поправляет непослушный белый локон. Вид лица Ким Кардашьян насторожил поклонников американской селебрити. На обложке журнала Vogue модель и телеведущая выглядит, по их мнению, очень не натурально. Лицо матери троих детей запечатлено крупным планом, она смотрит слегка в сторону и игриво поправляет непослушный белый локон.





Образ хорош и Ким получилась отлично, но следящие за жизнью звезды американцы отметили, что очень бросается в глаза большое количество пластики, которому в погоне за идеальным внешним видом подвергала себя 37-летняя теледива. Фанаты едко заметили, что «хирург, который сделал Ким нос, просто молодец». Большая часть комментаторов попросила звезду остановиться и перестать изменять себя хирургическим путём, так как это может иметь негативные последствия в будущем.





Подогретые новым фото кумира, поклонники и обычные посетители страницы пустились в философские рассуждения, что же в современном мире означает выражение «красивая женщина». Большая часть комментаторов с сожалением отметили, что погоня за идеалами лишила прекрасный пол индивидуальности и сейчас красивая женщина, это в большинстве случаев удачная работа хирургов или фото шоп.





Ким Кардашьян давно покорила просторы интернета своими отнюдь не природными формами. Известно, что хирургической коррекции подвергалось тело и лицо звезды. На все заявления теледивы о том, что всё натуральное и достигнуто долгими часами тренировок в спортзале, поклонники только улыбаются. Ким Кардашьян давно покорила просторы интернета своими отнюдь не природными формами. Известно, что хирургической коррекции подвергалось тело и лицо звезды. На все заявления теледивы о том, что всё натуральное и достигнуто долгими часами тренировок в спортзале, поклонники только улыбаются.





Секреты идеального внешнего вида жены Канье Уэста попробовала раскрыть эксперт по связям с общественностью Шарлотта Тобин. Женщина рассказала, что в отдельном крыле дома известной семьи живёт целый штат экспертов красоты или так называемая «команда глэм», которая круглосуточно готова работать над звездой по первому её требованию.





Эффектная американка постоянно подогревает интерес к своей персоне, выкладывая в сеть новые фото оголённой себя. Ранее Ким подверглась критике поклонников за то, что её фото эротического характера делала четырёхлетняя дочь звезды Норт. Фанаты и хейтеры негодовали, желая звезде давать себе отчёт в том, что она делает.



