Александр Серов унизил экс-любовницу, родившую ему дочь

Бывшая любовница Александра Серова пришла в студию «Прямого эфира» с Андреем Малаховым, но поступок возлюбленного унизил женщину. Валентина Аришина рассказала, что 29 лет назад родила дочь от артиста Алису, которая сейчас проживает в США. 12 февраля Малахов пообещал предоставить данные ДНК-тестов, благодаря которым станет известно, действительно ли Алиса является дочерью Серова.

Популярный советский и российский исполнитель Александр Серов явился в студию «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1» после того, как Валентина Аришина рассказала всю правду об отношениях с артистом. 20 лет Серов и Аришина не виделись. По словам женщины, 29 лет назад она родила дочь Алису. Артист в передаче «Секрет на миллион» уже подтверждал, что у него есть внебрачный ребёнок, но общаться с ней согласен лишь после прохождения ДНК-теста. Результаты соответствующей экспертизы будут оглашены 12 февраля в рамках передачи «Прямой эфир».

Аришину во время съёмки эфира от 9 февраля удивило поведение Серова. Дело в том, что артист вошёл в студию и стал по-хамски вести себя по отношению к окружающим. Он выставил ситуацию таким образом, что он Аришина была вынуждена покинуть «Прямой эфир». Спустя некоторое время Сергей Зверев выбежал, чтобы успокоить экс-любовницу Серова. «Ты представляешь, он вчера мне звонил, грязью поливал. Позавчера. Это не примирение, этим он меня унизил», - рассказала Аришина стилисту Звереву. Гостям передачи удалось успокоить женщину, и она вернулась на съёмки. Но спустя некоторое время Серов подчеркнул, что не собирался ругаться, а Аришина якобы испугалась услышать правду.

Вещий Олег

У самой Алисы есть некая внешняя схожесть с отцом. На своей странице в Instagram 29-летняя девушка акцентировала внимание на том, что не хочет общаться с отцом, не считает его Заслуженным артистом РФ, а также после тестов ДНК не хочет иметь какие-либо связи с Серовым. Кроме того, девушка призвала ряд российских СМИ не публиковать непроверенную информацию, потому что этим издания вредят семье Аришиной.