Ксения Бородина стала обращать внимание на семьи с детьми

В личном микроблоге в Instagram Ксения Бородина рассказала о переменах во взглядах после рождения младшей дочери. Телеведущая стала наблюдать за парами с детьми и отметила, что все больше молодых семей имеют двоих детей.

Виктория Озерова

Ксения Бородина с радостью отмечает, что тренд на свободу и отказ заводить детей у молодых пар проходит. Об этом телеведущая рассказала в личном микроблоге. Артистка призналась, что после рождения второй дочери стала чаще обращать внимание на семьи с детьми. Особенно много их Бородина замечает в торговых центрах, при этом у большинства молодых пар по два ребенка. Телеведущая четко помнит, когда появился тренд «пожить для себя», и молодые семьи не хотели заводить ребенка. Сама же Бородина всегда хотела большую семью, поэтому ее радует тот факт, что эта «мода» прошла.Подписчики согласились с Бородиной, отметив, что главное, чтобы дети были в радость. За считанные часы пост набрал почти 180 тысяч лайков.