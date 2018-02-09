«Настя, откройте глаза»: Пользователи против поклонника Анастасии Волочковой и её одетого вида

Балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram своего кавалера. В подписи к фотографии знаменитость пожелала поклонникам света, радости, любви, позитива, уюта, красоты и счастья в их домах. Однако несмотря на такие светлые слова, улыбку новость от артистки у интернет-пользователей не вызвала. Многие из них отметили, что кавалер Анастасии Волочковой не является достойным для неё мужчиной.

Некоторые подписчицы заявили, что его зовут Михаил, и этот индивидуум зарегистрирован на нескольких сайтах знакомств. Там он писал, не скрывая, что ему нужна обеспеченная женщина, которая бы его содержала. Поклонники стали сомневаться, что такой мужчина действительно подарит Анастасии Волочковой счастье в собственном доме. Некоторые прямо называли избранника балерины «альфонсом» и даже человеком без определённого места жительства. Они отмечали, что Анастасии Волочковой нужен кавалер, который будет больще уважаем.





Интернет-пользователей поразило, как после романов с бизнесменами и артистами, включая певца Николая Баскова, балерина могла связаться с таким человеком. Они отметили, что Анастасия Волочкова имеет достаточно привлекательную внешность, чтобы на неё обращали внимания более достойные личности. Как минимум, не те, у кого столь сомнительная репутация на сайтах знакомств.





Некоторые, впрочем, отметили, что Анастасия Волочкова и сама сейчас не в лучшем положении, учитывая скандал из-за снимков сцен интимного характера с участием некоего бизнесмена. Разбирательства по этому поводу периодически продолжают вспыхивать на публике, и репутация балерины далеко не в идеальном состоянии. В связи с этим, её мог привлечь и такой кавалер, поскольку он может к ней просто хорошо относиться, пусть и по несколько меркантильным причинам.

Также поклонникам не понравилось, что Анастасия Волочкова была на фотографии «слишком одета». Знаменитость, в основном, демонстрирует образы, где хорошо выделяется её объёмный бюст и другие особенности фигуры. Многих такое раздражало, однако и простое чёрное платье, как показалось подписчикам, балерине явно не подходит. Они посоветовали Анастасии Волочковой не бросаться в столь глобальные крайности ни в имидже, ни в личной жизни, иначе всё может выйти боком.

Ирина Летинская