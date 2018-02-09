Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | «Настя, откройте глаза»: Пользователи против поклонника Анастасии Волочковой и её одетого вида

«Настя, откройте глаза»: Пользователи против поклонника Анастасии Волочковой и её одетого вида

Вчера, 19:08
Балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram своего кавалера. В подписи к фотографии знаменитость пожелала поклонникам света, радости, любви, позитива, уюта, красоты и счастья в их домах. Однако несмотря на такие светлые слова, улыбку новость от артистки у интернет-пользователей не вызвала. Многие из них отметили, что кавалер Анастасии Волочковой не является достойным для неё мужчиной.

«Настя, откройте глаза»: Пользователи против поклонника Анастасии Волочковой и её одетого вида

 

Некоторые подписчицы заявили, что его зовут Михаил, и этот индивидуум зарегистрирован на нескольких сайтах знакомств. Там он писал, не скрывая, что ему нужна обеспеченная женщина, которая бы его содержала. Поклонники стали сомневаться, что такой мужчина действительно подарит Анастасии Волочковой счастье в собственном доме. Некоторые прямо называли избранника балерины «альфонсом» и даже человеком без определённого места жительства. Они отмечали, что Анастасии Волочковой нужен кавалер, который будет больще уважаем.

Интернет-пользователей поразило, как после романов с бизнесменами и артистами, включая певца Николая Баскова, балерина могла связаться с таким человеком. Они отметили, что Анастасия Волочкова имеет достаточно привлекательную внешность, чтобы на неё обращали внимания более достойные личности. Как минимум, не те, у кого столь сомнительная репутация на сайтах знакомств.

Некоторые, впрочем, отметили, что Анастасия Волочкова и сама сейчас не в лучшем положении, учитывая скандал из-за снимков сцен интимного характера с участием некоего бизнесмена. Разбирательства по этому поводу периодически продолжают вспыхивать на публике, и репутация балерины далеко не в идеальном состоянии. В связи с этим, её мог привлечь и такой кавалер, поскольку он может к ней просто хорошо относиться, пусть и по несколько меркантильным причинам.

Также поклонникам не понравилось, что Анастасия Волочкова была на фотографии «слишком одета». Знаменитость, в основном, демонстрирует образы, где хорошо выделяется её объёмный бюст и другие особенности фигуры. Многих такое раздражало, однако и простое чёрное платье, как показалось подписчикам, балерине явно не подходит. Они посоветовали Анастасии Волочковой не бросаться в столь глобальные крайности ни в имидже, ни в личной жизни, иначе всё может выйти боком.

Ирина Летинская
Новости по теме
«Так и грыжа появится!»: Новый возлюбленный Анастасии Волочковой покатал её на санках
«Так и грыжа появится!»: Новый возлюбленный Анастасии Волочковой покатал её на санках

Анастасия Волочкова уже давно не стесняется показывать своего нового возлюбленного Михаила, которой очень много времени проводит в особняке балерины. Недавно

Растяжку Анастасии Волочковой назвали «неприличными телодвижениями»
Растяжку Анастасии Волочковой назвали «неприличными телодвижениями»

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова является активным пользователем социальной сети Instagram, где часто демонстрирует поклонникам свои шпагаты и

Поклонники высмеяли парик Анастасии Волочковой
Поклонники высмеяли парик Анастасии Волочковой

Балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком с очаровательным хаски. Собака, конечно, умилила подписчиков Анастасии, но их

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости