Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь

28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь

Вчера, 18:26
28-летняя Полина Диброва, являющаяся четвертой женой российского телеведущего Дмитрия Диброва, опубликовала снимок, на котором открыто продемонстрировала беременность. Таким образом, модели удалось подогреть слухи о собственной четвертой беременности.

28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь

 

Супруга Дмитрия Диброва выложила в открытый доступ в своем Instagram свое фото в период беременности. На фото Полина Диброва одета в легкую сиреневую накидку, подчеркивающую округлый живот девушки и ее большую грудь.

Поклонники знаменитости предположили, что супруга телеведущего вновь беременна, но, по содержанию подписи к публикации, данный снимок сделан в период одной из прошлых беременностей. Тем не менее, фолловеры модели отметили, что беременность к лицу Полине Дибровой.

Летом прошлого года в ходе одного из интервью супруга ведущего призналась, что их пара не будет заострять внимание на рождении нового ребенка, но сосредоточится на процессе воспитания сыновей. Однако когда мальчики станут старше, Полина Диброва сказала, что готова будет родить опять.
Новости по теме
Полина Диброва прокомментировала слухи о своей четвёртой беременности
Полина Диброва прокомментировала слухи о своей четвёртой беременности

Известная российская модель Полина Диброва, являющаяся также и четвёртой супругой популярного телеведущего Дмитрия Диброва, подогревает домыслы поклонников о

Жена Дмитрия Диброва продемонстрировала свои формы во время откровенной фотосессии
Жена Дмитрия Диброва продемонстрировала свои формы во время откровенной фотосессии

Многодетная мать Полина Диброва сразила всех пикантными фотографиями у бассейна, которые она выложила в Instagram. Подписчики восхищены красотой ее тела.

Беременная жена Дмитрия Диброва решила стать журналисткой
Беременная жена Дмитрия Диброва решила стать журналисткой

Беременная жена Дмитрия Диброва решила стать журналисткой. Сообщается, что 25-летняя супруга знаменитого телеведущего будет вести колонку в журнале «Роды».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости