28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь

28-летняя Полина Диброва, являющаяся четвертой женой российского телеведущего Дмитрия Диброва, опубликовала снимок, на котором открыто продемонстрировала беременность. Таким образом, модели удалось подогреть слухи о собственной четвертой беременности.

Супруга Дмитрия Диброва выложила в открытый доступ в своем Instagram свое фото в период беременности. На фото Полина Диброва одета в легкую сиреневую накидку, подчеркивающую округлый живот девушки и ее большую грудь.Поклонники знаменитости предположили, что супруга телеведущего вновь беременна, но, по содержанию подписи к публикации, данный снимок сделан в период одной из прошлых беременностей. Тем не менее, фолловеры модели отметили, что беременность к лицу Полине Дибровой.Летом прошлого года в ходе одного из интервью супруга ведущего призналась, что их пара не будет заострять внимание на рождении нового ребенка, но сосредоточится на процессе воспитания сыновей. Однако когда мальчики станут старше, Полина Диброва сказала, что готова будет родить опять.