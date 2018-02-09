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| | Наталья Водянова примерила образ межгалактической путешественницы

Наталья Водянова примерила образ межгалактической путешественницы

Вчера, 18:22
Известная модель Наталья Водянова опять впечатлила своих поклонников, ее наряд можно назвать «космическим» в прямом смысле этого слова. Супермодель опубликовала фото в сети Instagram, где она в космическом костюме держит игрушечный шар, в какой-то странной, напоминающей космический портал, будке.

 

Наталья Водянова примерила образ межгалактической путешественницы

 

Супермодель на фотографии выглядит действительно «космически», особенно с синими волосами на голове. Один из своих снимков Водянова подписала так: Дом там, где мой космический корабль. Следующая остановка – FundFair land.

Fabulous Fund Fair - это благотворительный проект, который организовывает фонд помощи больным детям под названием «Обнаженные сердца». Благотворительная акция будет проходить в Лондоне 20 февраля этого года. Главная цель благотворительного мероприятия – обратить внимание на больных детей, которые требуют финансовой и духовной поддержки. Основная тема благотворительной ярмарки этого года – космос.
Татьяна Преображенская
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