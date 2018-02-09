Зарубина случайно раскритиковала вокал дочки Малинина и послала ее петь в кабак

На днях появилась запись разговора некоего мужчины и Ольги Зарубиной. На ней певица комментирует вокал дочери Александра Малинина Устиньи, которая записала несколько песен со своим отцом. Зарубина, не стесняясь в выражениях, заявила, что Устиньи стоит бросить пение, так ее исполнение не вызывает никаких эмоций, у нее нет харизмы, и «даже деньги здесь не помогут». На предложение дать несколько уроков девушке, Зарубина ответила, что это бесполезно, а исполнительнице можно петь только в кабаках.
Позже Ольга Зарубина объяснила, что с ней связался мужчина, предложил стать судьей аналога шоу «Голоса» и попросил оценить пение девушки на записи. При этом экс-жена Малинина не знала, кто поет.