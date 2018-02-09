Зарубина случайно раскритиковала вокал дочки Малинина и послала ее петь в кабак

Ольга Зарубина, экс-супруга Александра Малинина, случайно оказалась в центре скандала. Она раскритиковала пение дочки известного исполнителя, отметив, что она не имеет индивидуальности. При этом певица не знала, чью запись комментирует.

Виктория Озерова

На днях появилась запись разговора некоего мужчины и Ольги Зарубиной. На ней певица комментирует вокал дочери Александра Малинина Устиньи, которая записала несколько песен со своим отцом. Зарубина, не стесняясь в выражениях, заявила, что Устиньи стоит бросить пение, так ее исполнение не вызывает никаких эмоций, у нее нет харизмы, и «даже деньги здесь не помогут». На предложение дать несколько уроков девушке, Зарубина ответила, что это бесполезно, а исполнительнице можно петь только в кабаках.Позже Ольга Зарубина объяснила, что с ней связался мужчина, предложил стать судьей аналога шоу «Голоса» и попросил оценить пение девушки на записи. При этом экс-жена Малинина не знала, кто поет.