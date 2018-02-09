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| | Зарубина случайно раскритиковала вокал дочки Малинина и послала ее петь в кабак

Зарубина случайно раскритиковала вокал дочки Малинина и послала ее петь в кабак

Вчера, 17:38
Ольга Зарубина, экс-супруга Александра Малинина, случайно оказалась в центре скандала. Она раскритиковала пение дочки известного исполнителя, отметив, что она не имеет индивидуальности. При этом певица не знала, чью запись комментирует.

Зарубина случайно раскритиковала вокал дочки Малинина и послала ее петь в кабак

 

На днях появилась запись разговора некоего мужчины и Ольги Зарубиной. На ней певица комментирует вокал дочери Александра Малинина Устиньи, которая записала несколько песен со своим отцом. Зарубина, не стесняясь в выражениях, заявила, что Устиньи стоит бросить пение, так ее исполнение не вызывает никаких эмоций, у нее нет харизмы, и «даже деньги здесь не помогут». На предложение дать несколько уроков девушке, Зарубина ответила, что это бесполезно, а исполнительнице можно петь только в кабаках.

Позже Ольга Зарубина объяснила, что с ней связался мужчина, предложил стать судьей аналога шоу «Голоса» и попросил оценить пение девушки на записи. При этом экс-жена Малинина не знала, кто поет.
Виктория Озерова
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