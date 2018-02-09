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| | Полина Фаворская: Вижу тебя насквозь

Полина Фаворская: Вижу тебя насквозь

Вчера, 17:10
Полина Фаворская заинтриговала фанатов новой записью. Поклонники пытаются угадать, кого же «видит насквозь» певица.

Полина Фаворская: Вижу тебя насквозь

 

Полина Фаворская продолжает активно вести микроблог в Instagram, чем несказанно радует поклонников, которые были огорчены новостью об ее уходе из группы Serebro. Новые фото появляются на странице певицы регулярно. Сегодня Фаворской удалось удивить подписчиков новой публикацией. Девушка разместила фото в купальнике и подписала «Вижу тебя насквозь». Поклонники стали гадать, к кому обращены слова. Некоторые в шутку спросили о своем местонахождении, намекая, что артистка не может их видеть вообще. Пользователи обратили внимание на то, что на фото у Полины длинные волосы, и спросили, нарастила она их или «нарисовала».

Большинство же отметили, что Фаворская находится в прекрасной форме и у нее отличная фигура. Снимок оценили за полчаса более 12 тысяч пользователей.
Виктория Озерова
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