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| | Дмитрий Маликов записал хит, посвященный пользователям Instagram

Дмитрий Маликов записал хит, посвященный пользователям Instagram

Вчера, 17:01
Популярный исполнитель и блогер Дмитрий Маликов на своей странице в Instagram опубликовал короткое видео, посвятив новую композицию на пианино разделу «истории» соцсети.

Дмитрий Маликов записал хит, посвященный пользователям Instagram

 

Свою мелодию Маликов так и назвал: «Story`s». Поклонники заметили, что такого контента на странице известного исполнителя практически не бывает, а саму композицию назвали хитом современной культуры. Маликов же зачастую ведёт влоги, в которых рассказывает о том, как правильно одеваться, следить за собой. Все его произведения были записаны с рэперами российского шоу-бизнеса, включая Хованского.

Подписчики попросили исполнителя следовать и дальше в таком русле, чтобы достигнуть высот в дальнейшем. Сам же певец не уточнил, можно ли будет послушать данную мелодию, сыгранную на пианино, где-либо ещё.
Вещий Олег
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