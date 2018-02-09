Игорь Николаев поздравил с днем рождения Feduk

Игорь Николаев в личном микроблоге в Instagram разместил новую публикацию. В записи артист поздравил Федора Инсарова, известного как Feduk, с днем рождения. Сегодня рэперу исполняется 26 лет.

Виктория Озерова

9 февраля день рождения у Feduk. В такой день много поклонников поздравили Федора Инсарова в соцсетях. К поздравлениям присоединился и Игорь Николаев. В личном микроблоге он разместил фото с исполнителем и вспомнил, как они вместе устроили «коллаборацию» в эфире «Вечернего Урганта». Николаев отметил, что если бы у него в 32 года родился сын, то ему бы сейчас тоже было 26 лет. Игорь Юрьевич назвал Feduk «замечательным парнем» и «талантливым музыкантом и артистом» и пожелал ему счастья.Подписчики Николаева оценили оригинальность его слов и также поздравили молодого исполнителя. Не обошлось и без критики: некоторые обратили внимание на наряд Игоря Юрьевича на фото, отметив, что молодежная одежда ему не идет.