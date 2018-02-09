Изнасилованная фанатка Шурыгиной стала вдохновительницей фан-клуба «ВКонтакте»Вчера, 18:20
Популярный российский блогер Николай Соболев посвятил первый в 2018 году выпуск истории изнасилования Дианы Шурыгиной и обвинённого Сергея Семёнова. Он
Мать Дианы Шурыгиной накануне присоединилась к обвинениям Андрея Малахова в двуличности. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Наталья Шурыгина
Диана Шурыгина начнет карьеру модели. Получившая скандальную известность после нескольких выпусков передачи «Пусть говорят» девушка теперь может стать лицом