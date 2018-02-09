Изнасилованная фанатка Шурыгиной стала вдохновительницей фан-клуба «ВКонтакте»

16-летняя Ангелина Лебедева, фанатка Дианы Шурыгиной, также рассказавшая об изнасиловании на шоу Андрея Малахова, стала вдохновительницей фан-клуба «ВКонтакте». В настоящее время в сообществе 1334 участника, как сообщает «Версия.Инфо».

Подобные паблики делают, чтобы единомышленники могли обмениваться информацией между собой. У Ангелины Лебедевой уже около пяти таких сообществ. Если учесть, как интересуются самой Шурыгиной, то количество групп, посвящённых её фанатке с такой же судьбой, может стать ещё больше.

Жертва изнасилования рассказала на программе Андрея Малахова «Прямой эфир», что её принудили к интиму 28 января 2017 года на именинах приятеля. Большинство зрителей программы её не поддержали. Выяснилось, что Лебедева сильно напилась на именинах, потому могла бы и сама согласиться на половой акт. Интернет-пользователи отметили, что новая «жертва изнасилования» получит репутацию похуже, чем Шурыгина, поскольку они сильно различаются внешне и по характеру.

Ирина Летинская