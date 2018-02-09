Борис Корчевников собирается стать отцом

Довольно популярный российский телевизионный ведущий Борис Корчевников поведал широкой общественности о своих планах насчёт отцовства. По его словам, он собирается стать папой уже в ближайшее время.

Александр Вест

Главное лицо телевизионной программы «Судьба человека» Борис Корчевников в очередном выпуске передачи, в котором гостьей проекта стала популярная певица Натали, порадовал своих поклонников, объявив о скором пополнении в его семействе. В конце прошлого года Натали родила своего третьего ребёнка, что и стало одной из тем беседы с Борисом. Прямо в студии певица продемонстрировала, как происходит процесс пеленания малышей, использовав детские вещи, которые она взяла с собой.Комментируя увиденное, Корчевников заявил, что вскоре и ему предстоит научиться пеленать ребёнка, так как в скором времени он собирается стать папой. Несмотря на многочисленные расспросы со стороны поклонников телеведущего, он так и не раскрыл сроков беременности своей избранницы, а также сохранил в секрете её личность.