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| | Борис Корчевников собирается стать отцом

Борис Корчевников собирается стать отцом

Сегодня, 15:54
Довольно популярный российский телевизионный ведущий Борис Корчевников поведал широкой общественности о своих планах насчёт отцовства. По его словам, он собирается стать папой уже в ближайшее время.

Борис Корчевников собирается стать отцом

 

Главное лицо телевизионной программы «Судьба человека» Борис Корчевников в очередном выпуске передачи, в котором гостьей проекта стала популярная певица Натали, порадовал своих поклонников, объявив о скором пополнении в его семействе. В конце прошлого года Натали родила своего третьего ребёнка, что и стало одной из тем беседы с Борисом. Прямо в студии певица продемонстрировала, как происходит процесс пеленания малышей, использовав детские вещи, которые она взяла с собой.

Комментируя увиденное, Корчевников заявил, что вскоре и ему предстоит научиться пеленать ребёнка, так как в скором времени он собирается стать папой. Несмотря на многочисленные расспросы со стороны поклонников телеведущего, он так и не раскрыл сроков беременности своей избранницы, а также сохранил в секрете её личность.
Александр Вест
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