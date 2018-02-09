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| | Известная артистка Азербайджана умерла в полном одиночестве

Известная артистка Азербайджана умерла в полном одиночестве

Сегодня, 15:25
Зарнигар Агакишиева, являющаяся заслуженной народной артисткой Азербайджана, скончалась в возрасте 72-х лет. Тело было найдено в жилище актрисы представителями чрезвычайных служб.

Известная артистка Азербайджана умерла в полном одиночестве

 

Пресс-служба Государственного драматического театра Азербайджана опубликовала информацию о том, что тело мёртвой Зарнигар Агакишиевой было найдено в её собственном жилище. В отделение управления кризисными ситуациями поступил звонок от встревоженных соседей актрисы, которые сообщили о том, что она может находиться в своей квартире в бессознательном состоянии, в связи с чем присутствует угроза её жизни. Прибыв на место жительства Зарнигар, спасатели вскрыли квартиру и обнаружили бездыханное тело артистки.

Её коллеги с драматического театра заметили, что в последнее время Зарнигар была менее общительна и всё реже выходила на связь со своими знакомыми. Актриса будет похоронена в непосредственной близости с могилой её родной матери на кладбище, расположенном в Губинском районе.
Александр Вест
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