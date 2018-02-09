"Ты же мать": Мать троих детей Мария Погребняк показала свою грудь

Мать троих детей 29-летняя Мария Погребняк в своём блоге опубликовала откровенный снимок с демонстрацией груди. Поклонники заметили, что жена известного футболиста Павла Погребняка выглядит очень хорошо, несмотря на роды.

Вещий Олег

Платье чёрного цвета в сеточку прикрывало грудь Погребняк лишь наполовину. Поклонники подчеркнули, что девушка выглядит довольно-таки вызывающе, несмотря на то, что является матерью троих детей. «Что-то ты очень развратный наряд выбрала, надо что-то скромнее, ты же мать», - написала одна из подписчиц. Её мнение поддержали десятки других пользователей.Некоторые посчитали аморальным поведение замужней матери троих детей. Несмотря на это, образ Погребняк стали даже сравнивать с Хлоей Кардашьян, сестрой известной Ким Кардашьян, но кроме вызывающего внешнего вида у них мало чего общего, считают фанаты. Фотографию всего за пару минут после публикации оценили свыше 10 тысяч человек.