Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят» Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг Экс-наставника женской сборной США по плаванию подозревают в изнасиловании Строители поведали об успехах строительства Крымского моста Ольга Бузова больше не будет жертвовать своими интересами ради мужчин Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами
| | Алла Михеева в эфире «Вечернего Урганта» взяла быка, но не за рога

Алла Михеева в эфире «Вечернего Урганта» взяла быка, но не за рога

Сегодня, 14:43
Собкор «Вечернего Урганта» обворожительная Алла Михеева отправилась в Нью-Йорк. Там обаятельная журналистка и телеведущая готовит «острый репортаж», который зрители увидят сразу после очередного выпуска вокального шоу «Голос. Дети - 5».

Алла Михеева в эфире «Вечернего Урганта» взяла быка, но не за рога

 

Анонс своего репортажа Алла разместила на официальном аккаунте передачи «Вечерний Ургант» в Instagram. Ролик демонстрирует общение Михеевой с обычными нью-йоркцами в Бруклине, на Манхэттене и на знаменитой Брайтон-Бич. Прокатилась девушка и в метрополитене «большого яблока», издали увидела самого Хью Джекмана и даже пообщалась с мигрантами из Латинской Америки на их родном языке. Использовала Алла, конечно, самые ходовые фразы и лексемы, но ее отлично поняли.

Однако изюминкой ролика стало общение журналистки с огромным быком на Уолл-Стрит. Этого бронзового исполина так и называют – «Бык с Уолл-Стрит». Как настоящий репортер, Михеева не могла обойти его своим вниманием. Она не только сфотографировалась с ним, но и взяла представителя КРС отнюдь не за рога.

Подписчики уже написали в комментариях, что будут с нетерпением ждать эфира. Они хотят лично убедиться, что Алла не получила психологическую травму после контакта с гениталиями бронзового гиганта. Всего ролик набрал 31,5 тысячи просмотров менее, чем за час.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Алла Михеева внезапно стала брюнеткой
Алла Михеева внезапно стала брюнеткой

Ведущая Алла Михеева на летних каникулах не теряет времени зря, и уже отправилась в США совершенствовать иностранный язык. Звезда «Вечернего Урганта» не только

Алла Михеева сверкнула голой грудью‍ в прозрачном халатике
Алла Михеева сверкнула голой грудью‍ в прозрачном халатике

На протяжении уже нескольких дней звезда «Вечернего Урганта» и «Танцев на льду» Алла Михеева наслаждается заслуженным отдыхом, который она проводит на

Соведущая Урганта отправилась в отпуск на гей-курорт
Соведущая Урганта отправилась в отпуск на гей-курорт

2 сентября 27-летняя соведущая программы «Вечерний Ургант» Алла Михеева выложила фотографию с отпуска. Звезда отдыхает на гей-курорте с подругой.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости