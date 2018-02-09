Алла Михеева в эфире «Вечернего Урганта» взяла быка, но не за рога

Собкор «Вечернего Урганта» обворожительная Алла Михеева отправилась в Нью-Йорк. Там обаятельная журналистка и телеведущая готовит «острый репортаж», который зрители увидят сразу после очередного выпуска вокального шоу «Голос. Дети - 5».

Дарья Светозарова

Анонс своего репортажа Алла разместила на официальном аккаунте передачи «Вечерний Ургант» в Instagram. Ролик демонстрирует общение Михеевой с обычными нью-йоркцами в Бруклине, на Манхэттене и на знаменитой Брайтон-Бич. Прокатилась девушка и в метрополитене «большого яблока», издали увидела самого Хью Джекмана и даже пообщалась с мигрантами из Латинской Америки на их родном языке. Использовала Алла, конечно, самые ходовые фразы и лексемы, но ее отлично поняли.Однако изюминкой ролика стало общение журналистки с огромным быком на Уолл-Стрит. Этого бронзового исполина так и называют – «Бык с Уолл-Стрит». Как настоящий репортер, Михеева не могла обойти его своим вниманием. Она не только сфотографировалась с ним, но и взяла представителя КРС отнюдь не за рога.Подписчики уже написали в комментариях, что будут с нетерпением ждать эфира. Они хотят лично убедиться, что Алла не получила психологическую травму после контакта с гениталиями бронзового гиганта. Всего ролик набрал 31,5 тысячи просмотров менее, чем за час.