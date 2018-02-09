Наташа Королева в Германии неприятно удивила поклонников

Накануне Наташа Королева рассказала поклонникам, что отправляется в Дюссельдорф на «Песню года». Сегодня певица поприветствовала подписчиков в Instagram новым видео из Германии, чем неприятно удивила фанатов, которые сравнили ее с «бабушкой».

Виктория Озерова

Завтра, 10 февраля, в Дюссельдорфе состоится масштабный концерт «Песня года». В программе ожидаются лучшие хиты современности и уже давно полюбившиеся слушателям композиции. На мероприятие прилетела и Наташа Королева, которая тут же сообщила об этом поклонникам. Сегодня она поприветствовала подписчиков личного микроблога в видео, в котором рассказала о погоде в Германии. Наташа Королева отметила, что это, наверное, она привезла «солнце из Майами».Публикация, несмотря на более полторы тысячи лайков, набранных за полчаса, вызвала волну критики со стороны фанатов. Пользователи отметили, что мех вовсе не идет артистке и очень ее состарил. Некоторые даже назвали Королеву «бабушкой» и «тетей Мотей».