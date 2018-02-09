Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей

Прославленный продюсер Голливуда Харви Вайнштейн, которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах, снова поразил широкую общественность своей жестокостью. Актриса Сальма Хайек рассказала об угрозах, которые в её адрес поступали от Вайнштейна.

Александр Вест

Ранее Голливуд потрясли многочисленные скандалы вокруг домогательств сексуального характера, которые предпринимал продюсер Харви Вайнштейн, приставая к артисткам, с которыми он работал, пользуясь своим положением в сфере кинематографа. На это раз прославленная голливудская актриса Сальма Хайек рассказала о том, что в 2002 году на съёмках художественного фильма «Фрида» продюсер грозился убить её. По словам Хайек, в свой адрес она слышала агрессивные высказывания от Вайнштейна, который также пригрозил ей переломом коленных чашечек.В декабре прошлого года Хайек поведала о том, что голливудский продюсер неоднократно добивался от неё сексуальной близости, предлагая вместе принять душ и заняться любовью после массажа.