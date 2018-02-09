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| | Роуз Макгоуэн винят в смерти менеджера из-за секс-скандала с Вайнштейном

Роуз Макгоуэн винят в смерти менеджера из-за секс-скандала с Вайнштейном

Сегодня, 13:35
В Лос-Анджелесе нашли мертвой продюсера и бывшего менеджера звезды «Зачарованных» Роуз Макгоуэн – Джилл Мессик. Погибшей исполнилось пятьдесят лет. Известно, что последние годы она страдала депрессией и много лет пыталась побороть биполярное аффективное расстройство. Все это в совокупности и могло привести ее к гибели.

Роуз Макгоуэн винят в смерти менеджера из-за секс-скандала с Вайнштейном

 

Ранее Мессик являлась сотрудницей компании Miramax, принадлежавшей братьям Харви и Бобу Вайнштейнам. Также Джилл работала в Lorne Michaels Productions. Определенный период времени Мессик сотрудничала с Роуз. Актриса была ее клиенткой как раз в январе 1997-го, когда, по словам Макгоуэн, над ней надругался продюсер.

На днях адвокат Харви Вайнштейна опубликовал письмо, в котором содержались показания Мессик. В документе менеджер отрицает, что ей известно об изнасиловании Роуз и указывает, что половой акт был результатом обоюдного желания. Вскоре после публикации письма адвокатом Мессик не стало. Семья погибшей обвинила и Вайнштейна, и Макгоуэн в том, что они расширили границы раскрытия информаций и подменили факты обычными утверждениями. Родные назвали экс-менеджера звезды «Зачарованных» сопутствующей жертвой. Роуз они обвинили в том, что в разговорах с журналистами она «била» не только по обидчику, но и по покойной ныне Джилл.
Дарья Светозарова
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