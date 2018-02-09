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| | Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»

Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»

Сегодня, 13:18
Довольно популярная модель Анастасия Вашукевич, более известная под творческим псевдонимом Настя Рыбка, обнародовала видеообращение, направленное к олигарху Олегу Дерипаске, в котором она пригрозила походом на ток-шоу «Пусть говорят».

Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»

 

В официальном Instagram-аккаунте Анастасии Вашукевич появилась видеозапись, в котором Настя Рыбка рассказала об ультиматуме, который она установила для Дерипаски. Девушка рассказала о том, что из сложившейся ситуации есть только два весьма логичных выхода: либо бизнесмен должен жениться на ней, тем самым сохранив её достоинство и честь, либо она приложит все усилия, чтобы все подробности группового изнасилования, в котором помимо бизнесмена принял участие и его друг, будут обнародованы на федеральном канале в эфире программы «Пусть говорят».

Анастасия предупредила, что при отказе от женитьбы она напишет официальное заявление в полицию, где лицами, ответственными за её изнасилование, будут указаны фамилии Дерипаски и его приятеля, участвовавшего в оргии на яхте олигарха.
Александр Вест
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