Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»

Довольно популярная модель Анастасия Вашукевич, более известная под творческим псевдонимом Настя Рыбка, обнародовала видеообращение, направленное к олигарху Олегу Дерипаске, в котором она пригрозила походом на ток-шоу «Пусть говорят».

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Анастасии Вашукевич появилась видеозапись, в котором Настя Рыбка рассказала об ультиматуме, который она установила для Дерипаски. Девушка рассказала о том, что из сложившейся ситуации есть только два весьма логичных выхода: либо бизнесмен должен жениться на ней, тем самым сохранив её достоинство и честь, либо она приложит все усилия, чтобы все подробности группового изнасилования, в котором помимо бизнесмена принял участие и его друг, будут обнародованы на федеральном канале в эфире программы «Пусть говорят».Анастасия предупредила, что при отказе от женитьбы она напишет официальное заявление в полицию, где лицами, ответственными за её изнасилование, будут указаны фамилии Дерипаски и его приятеля, участвовавшего в оргии на яхте олигарха.