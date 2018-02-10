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| | Анджелина Джоли и Брэд Питт борются за будущее 6 детей

Анджелина Джоли и Брэд Питт борются за будущее 6 детей

Сегодня, 01:30
Голливудские звёзды Аджелина Джоли и Брэд Питт не разглашают подробностей длящегося бракоразводного процесса и борются за будущее 6 детей. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на инсайдера.

Анджелина Джоли и Брэд Питт борются за будущее 6 детей

 

Неизвестно, существует ли на самом деле осведомлённое лицо, на слова которого опираются СМИ. Приводятся его слова о том, что Питт дорожит детьми и видится с ними. А Джоли, на которой лежит большая ответственность, старается быть "супермамой" для Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло, Нокса и Вивьен.

Джоли и Питт поженились после 12 лет отношений, в 2014. Пара разошлась в 2016 из-за "непримиримых разногласий", на развод подала Анджелина Джоли. Оберегая детей, она не позволяла Питту с ними общаться, пока тот не прошёл психологические тесты.
Яна Татьянина
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