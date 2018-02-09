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| | Ольга Бузова расплакалась после просмотра интервью со своим отцом

Ольга Бузова расплакалась после просмотра интервью со своим отцом

Сегодня, 13:12
Телевизионная ведущая Ольга Бузова не сдержала эмоций и заплакала в прямом эфире передачи «Дом-2» после просмотра интервью со своим отцом. Родственники звезды посетили шоу «Разбор недели». На программе показали ролик с Игорем Бузовым.

Ольга Бузова расплакалась после просмотра интервью со своим отцом

 

Отец знаменитости вспоминал моменты из детства ведущей. Игорь Бузов заявил, что дочь переняла от матери умение ставить перед собой цели и добиваться желаемого, а от него доброту и честность. Папа отпустил девушку на шоу «Дом-2» всего на три месяца и не думал, что эта программа получит такую популярность. Родители Ольги Бузовой расстались, но на ее концерты всегда приходят вместе. Отец телеведущей гордится дочерью и желает ей всего наилучшего.

Когда Ольга Бузова услышала слова своего отца, она прослезилась в прямом эфире проекта «Дом-2». Певица опубликовала ролик с признаниями отца в Instagram. За 12 часов данное видео набрало более 1,7 млн просмотров. Пользователи активно комментируют этот пост. Один из подписчиков назвал основной причиной проблем Ольги Бузовой ее инфантильность. По словам поклонника, звезда добрая и хорошая, но ей нужно срочно повзрослеть.
Домбровский Сергей
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