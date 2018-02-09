Ольга Бузова расплакалась после просмотра интервью со своим отцом

Телевизионная ведущая Ольга Бузова не сдержала эмоций и заплакала в прямом эфире передачи «Дом-2» после просмотра интервью со своим отцом. Родственники звезды посетили шоу «Разбор недели». На программе показали ролик с Игорем Бузовым.

Домбровский Сергей

Отец знаменитости вспоминал моменты из детства ведущей. Игорь Бузов заявил, что дочь переняла от матери умение ставить перед собой цели и добиваться желаемого, а от него доброту и честность. Папа отпустил девушку на шоу «Дом-2» всего на три месяца и не думал, что эта программа получит такую популярность. Родители Ольги Бузовой расстались, но на ее концерты всегда приходят вместе. Отец телеведущей гордится дочерью и желает ей всего наилучшего.Когда Ольга Бузова услышала слова своего отца, она прослезилась в прямом эфире проекта «Дом-2». Певица опубликовала ролик с признаниями отца в Instagram. За 12 часов данное видео набрало более 1,7 млн просмотров. Пользователи активно комментируют этот пост. Один из подписчиков назвал основной причиной проблем Ольги Бузовой ее инфантильность. По словам поклонника, звезда добрая и хорошая, но ей нужно срочно повзрослеть.