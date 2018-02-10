Мария Голубкина поведала о главной проблеме в жизни Бориса Ливанова

Популярная российская актриса кино и театра Мария Голубкина рассказала о том, что является наибольшей проблемой в жизни её жениха Бориса Ливанова. Оказалось, что актриса всё ещё заинтересована в построении любовных отношений с Ливановым.

Александр Вест

Летом прошлого года широкая общественность с нетерпением ожидала церемонии бракосочетания Голубкиной и Ливанова, однако внезапно пара решила поставить свои отношения на паузу, так и не реализовав задуманный план относительно пышной свадьбы. Через некоторое время журналисты узнали, что артисты вновь сошлись, чтобы наладить свои романтические отношения. По словам Голубкиной, главной проблемой артиста, который является её женихом, является его бездействие и нежелание реализовывать свой талант, который достался ему от природы.Мария заявила, что большинство русских женщин, как и она сама, являются достаточно сильными. Комментируя бездействие своего мужчины в лице Ливанова, актриса заметила, что она готова справиться с любыми невзгодами в их отношениях, если он вновь станет активной «творческой единицей».