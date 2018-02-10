Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | Мария Голубкина поведала о главной проблеме в жизни Бориса Ливанова

Мария Голубкина поведала о главной проблеме в жизни Бориса Ливанова

Сегодня, 03:30
Популярная российская актриса кино и театра Мария Голубкина рассказала о том, что является наибольшей проблемой в жизни её жениха Бориса Ливанова. Оказалось, что актриса всё ещё заинтересована в построении любовных отношений с Ливановым.

Мария Голубкина поведала о главной проблеме в жизни Бориса Ливанова

 

Летом прошлого года широкая общественность с нетерпением ожидала церемонии бракосочетания Голубкиной и Ливанова, однако внезапно пара решила поставить свои отношения на паузу, так и не реализовав задуманный план относительно пышной свадьбы. Через некоторое время журналисты узнали, что артисты вновь сошлись, чтобы наладить свои романтические отношения. По словам Голубкиной, главной проблемой артиста, который является её женихом, является его бездействие и нежелание реализовывать свой талант, который достался ему от природы.

Мария заявила, что большинство русских женщин, как и она сама, являются достаточно сильными. Комментируя бездействие своего мужчины в лице Ливанова, актриса заметила, что она готова справиться с любыми невзгодами в их отношениях, если он вновь станет активной «творческой единицей».
Александр Вест
Новости по теме
Мария Голубкина станет женой бывшего заключенного Бориса Ливанова
Мария Голубкина станет женой бывшего заключенного Бориса Ливанова

Актриса Мария Голубкина намерена стать женой бывшего заключенного и сына известного актера Бориса Ливанова. Артистка сообщила о своем решении журналистам и

Мария Голубкина сменила трехэтажный особняк на жизнь в квартире с Ливановым
Мария Голубкина сменила трехэтажный особняк на жизнь в квартире с Ливановым

Актриса Мария Голубкина променяла свой шикарный особняк на совместную жизнь с Борисом Ливановым. 

Мария Голубкина рассказала о своем романе с сыном Василия Ливанова
Мария Голубкина рассказала о своем романе с сыном Василия Ливанова

Российская актриса театра и кино Мария Голубкина рассказала о романе с сыном Василия Ливанова, известного своей успешной игрой сыщика Шерлока Холмса в цикле

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости