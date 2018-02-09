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| | Анна Бузова: Утро начинается не с кофе

Анна Бузова: Утро начинается не с кофе

Сегодня, 13:28
Сестра знаменитой Ольги Бузовой Анна в последнее время все больше приковывает к себе внимание фолловеров. На этот раз девушка решила рассказать подписчикам, с чего начинается ее утро. Как оказалось, проснуться девушке помогает не чашечка кофе, а йога.

Анна Бузова: Утро начинается не с кофе

 

Анна признается, что ни дня не может прожить без занятия йогой и предпочитает делать это в красивом костюме. Бузова уверяет, что йога в шикарном спортивном костюме существенно поднимает самооценку и позволяет чувствовать себя «Вау!» даже в позе лотоса. Как говорили герои советского фильма «Чародеи» - главное, чтобы костюмчик сидел.

Фанаты принялись расхваливать фото девушки. И костюм, и фигура Анны удостоились самых высоких похвал. Менее увлеченные самой Бузовой подписчики принялись комментировать обстановку в комнате Анны. Особенно им приглянулся телевизор. Однако некоторые эксперты по занятиям йогой решили устроить девушке ликбез. Один из фолловеров уточнил, что йогой называют контроль энергетического тела через контроль физического, а то, чем занимается сестра Ольги Бузовой – просто стилизованная под йогу гимнастика. Тем не менее, пост Анны набрал почти 28 тысяч лайков всего за час. Остальные подписчики не стали углубляться в детали и просто написали, что девушка выглядит шикарно, чем бы она ни занималась.
Дарья Светозарова
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