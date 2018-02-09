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| | Эмилия Кларк отведала яйца в гостях у Принца Уильяма

Эмилия Кларк отведала яйца в гостях у Принца Уильяма

Сегодня, 12:47
Британская актриса кино и телевидения Эмилия Кларк, получившая популярность благодаря съемкам в сериале «Игра престолов», посетила церемонию вручения премии Centrepoint Awards. Это событие происходило в Кенсингтонском дворце Лондона, официальной резиденции принца Уильяма.

Эмилия Кларк отведала яйца в гостях у Принца Уильяма

 

Эмилия Кларк выступила перед присутствующими с пламенной речью, прошлась по красной дорожке и пошла на торжественный ужин, устроенный Уильямом. Информацию об этом звезда «Игры престолов», исполнившая в этой картине роль Дейенерис Таргариен – матери драконов, опубликовала на своей странице в Instagram. К ужину за столом королевской семьи актриса отнеслась неоднозначно. Эмилия Кларк опубликовала в Сети фотографию, на которой она запечатлена с подносом в руках, на которых лежали драконьи яйца. Женщина скривила гримасу и подписала снимок словами: «То чувство, когда находишь своих деток в Кенсингтонском дворце…».

Пользователям понравилась новая публикация Эмилии Кларк. За девять часов фотография набрала более 840 тысяч лайков. Пользователи назвали актрису Королевой драконов, ангелом на Земле, женщиной с самой прекрасной улыбкой в мире.
Домбровский Сергей
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