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| | Голую Ким Кардашьян снимала её 4-летняя дочь

Голую Ким Кардашьян снимала её 4-летняя дочь

Сегодня, 12:45
Всемирно известная модель и светская львица Ким Кардашьян в очередной раз привлекла к себе внимание многочисленных СМИ весьма опрометчивым поступков, заставив свою 4-летнюю дочь снимать её в обнажённом виде на фото.

Голую Ким Кардашьян снимала её 4-летняя дочь

 

В официальном Instagram-аккаунте Ким вчера появилось фото, на котором отчётливо видно, как полуобнажённую Кардашьян фотографирует её дочь, не достигшая и пятилетнего возраста. На опубликованном снимке Кардашьян позирует спиной к камере, расстегнув лифчик и удерживая его впереди с помощью рук. В комментариях многочисленные подписчики Ким весьма неоднозначно отреагировали на подобный ход модели. Некоторые пользователи заметили, что Кардашьян с малых лет приучает своих детей к не очень уместному поведению, так как девочка будет считать, что оголяться на камеру для множества посторонних людей является вполне естественным поведением.

 

Однако, большинство подписчиков Ким остались довольны, попросив Кардашьян почаще радовать их обнажёнными фотографиями. Менее чем за сутки публикацию Кардашьян оценили более 2 миллионов пользователей.
Александр Вест
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