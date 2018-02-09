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| | Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг

Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг

Сегодня, 12:44
На новом снимке Примадонна российской эстрады предстала вовсе без макияжа. Такая смелость Аллы Борисовны создала настоящий ажиотаж в Сети.

Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг

 

Предыстория поступка такова: недавно певица посетила светское мероприятие, которым стала премьера одного из фильмов. Артистку сопровождал знаменитый актер и режиссер Федор Бондарчук. Алла Борисовна сразила наповал безупречным костюмом из стильных брюк и удлиненной кофты и макияжем. Финальным штрихом стали солнцезащитные очки.

Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг

 

Большинство поклонников ограничились тем, что стали выражать свое восхищение очередным удачным луком кумира, но нашлись и такие, которые попросили знаменитость показаться без косметики. Как ни странно, Примадонна их просьбу услышала и приняла во внимание. Буквально сразу после этого на аккаунте артистки в Instagram появилось ее фото. Веселая и улыбающаяся Алла Борисовна предстала перед поклонниками без единого грамма косметических средств. Артистка написала, что удовлетворяет любопытство фолловеров и предупреждает, чтобы они помнили о ее грядущем 69-летии.
Дарья Светозарова
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