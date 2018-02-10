Сын Фарады рассказал, почему чувствует вину перед отцом

Сын прославленного отечественного артиста Семена Фарады Михаил Полицеймако заявил о том, что его до сих пор тяготит груз вины, которую он чувствует перед отцом, скончавшимся вследствие тяжёлой болезни.

Известный российский актёр Полицеймако рассказал о том, что в возрасте 24 лет он пережил первый инсульт отца, из-за которого Фарада был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. По словам Михаила, из-за недуга его родителя ему пришлось взяться за материальное обеспечение всей семьи. Актёр сожалеет, что ему не удавалось выделять достаточно времени, которое можно было уделить своему отцу. По словам Полицеймако, он до сих пор винит себя в том, что не сумел добыть достаточное количество финансовых средств для обеспечения лечения его отца у лучших израильских и немецких медицинских специалистов.

Александр Вест

Однако мать актёра заявила, что Михаил слишком строг к себе, напомнив о том, что он, как сын, уделял достаточное количество времени своему отцу, обеспечивая его продуктами и лекарствами.