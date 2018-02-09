Наталья Водянова поведала об отношении людей к детям с особенностями

Известная российская супермодель Наталья Водянова поведала журналистам о том, как в её жизни мир высокой моды сочетается с благотворительной деятельностью. Модель рассказала о том, как в обществе принято относиться к детям с особенностями развития.

Александр Вест

Наталья Водянова основала благотворительный фонд под названием «Обнаженные сердца». По словам модели, делом её жизни является помощь обделённым людям, которым не так повезло на их пути. Наталья заметила, что занимаясь благотворительной деятельностью, она получает небывалый заряд энергии и большую радость. Водянова заявила, что в современном обществе у людей не хватает сопереживания к детям с особенностями, что могло бы подтолкнуть развитие необходимой инфраструктуры по работе с ними.Модель заметила, что воспитание такого ребёнка является великим испытанием. Одной из главных целей благотворительного фонда, основанного супермоделью, по её мнению, является помощь родителям, которые взялись за воспитание детей с особенностями.