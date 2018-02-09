Самбурская рассказала, почему отказывается помогать раковым детям

Немногие знают, но прославившаяся участием в сериале «Универ» Настасья Самбурская на постоянной основе занимается благотворительностью. Она пытается афишировать это как можно реже, потому лишь в недавнем откровенном интервью рассказала о том, чем же она занимается и почему не может помочь раковым детям.

Николай Офицеров

Актриса утверждает, что специализируется на бездомных животных и регулярно помогает приютам. «», - заявила Настасья.Когда же речь зашла о благотворительности для людей, Самбурская призналась, что начинала именно с нее. До животных она пыталась помогать больным детям, но это оказалось ей не под силу в психологическом плане.», - утверждает Самбурская.