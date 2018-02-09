Самбурская рассказала, почему отказывается помогать раковым детям

Актриса утверждает, что специализируется на бездомных животных и регулярно помогает приютам. «Я просто собираю денежные суммы, после чего их рассылаю. Еще я попросила своих поклонников вместо цветов приносить в театр корм. До сих пор зрители приносят, я складываю его возле служебного входа, а после прибывают волонтеры все забирают и развозят по необходимым местам», - заявила Настасья.
Когда же речь зашла о благотворительности для людей, Самбурская призналась, что начинала именно с нее. До животных она пыталась помогать больным детям, но это оказалось ей не под силу в психологическом плане.
«Все артисты пытаются спасать больных детей. Я поняла, что не смогу этого делать, потому там необходимо личное присутствие: необходимо смотреть, общаться с детьми, а мне больно это видеть. Когда я пошла в фонд Чулпан Хаматовой, то понимала, что иду к раковым деткам. По дороге рыдала четыре раза. Пришла, собралась с силой духа, а тут подходит мальчик с надутым животиком, с катетером. Я просто не могла сдержать слез», - утверждает Самбурская.