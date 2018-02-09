Алексей Панин похвастался комбинезоном для секса и солярия

Скандально известный российский актёр Алексей Панин похвастался своим новым одеянием в Instagram, показав фотографию, где на нём одет комбинезон, который ему подарил Стас Костюшкин. Актёр заметил, что комбинезон идеально подходит для походов в солярий и секса.

В официальном Instagram-аккаунте Алексея Панина появился снимок, на котором он облачён в комбинезон чёрного цвета с изображением названия музыкального коллектива Стаса Костюшкина A’Dessa. В описании к фото Панин заявил, что данный комбинезон является незаменимым для любителей походов в солярий, так как с ним не приходится тратить слишком много времени на утомительные раздевания. Также актёр заметил, что при сексе в машине можно также сэкономить уйму времени, придя в боевую готовность с помощью расстёгивания одной молнии, которая освободит тело от одежды.

Александр Вест

В комментариях подписчики Панина весьма неоднозначно отреагировали на подобный наряд актёра. Некоторые фанаты заметили, что комбинезоны носят в большинстве своём дети дошкольного возраста, а мужчине с детьми, коим является Панин, подобное одеяние не к лицу.