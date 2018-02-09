Моника Беллуччи поразила фанатов обнаженной грудью

Многочисленные поклонники всемирно известной итальянской киноактрисы Моники Беллуччи были взбудоражены фотографией, появившейся в её микроблоге в сети Instagram. На фото знаменитость предстала в полуобнаженном виде на фоне городских улиц.

В официальном Instagram-аккаунте Беллуччи был загружен снимок, который в весьма краткие сроки стал предметом обсуждения большого количества её поклонников. В своём микроблоге Моника довольно редко загружает интимные снимки, поэтому подобное фото весьма взбудоражило её подписчиков. В комментариях восторженные фанаты заметили, что в 53 года актриса выглядит минимум на два десятка лет моложе, поддерживая идеальную фигуру. Горячие комплименты в комментариях пол снимком актрисе оставляли её фанаты со всего мира.

Александр Вест

На чёрно-белом снимке Моника предстала абсолютно обнажённой, обёрнутой в одну лишь простыню, открывающей вид на довольно внушительную грудь актрисы, что несомненно понравилось её подписчикам. Сам снимок успели оценить более 170 тысяч пользователей.