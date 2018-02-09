Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят» Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг Экс-наставника женской сборной США по плаванию подозревают в изнасиловании Строители поведали об успехах строительства Крымского моста Ольга Бузова больше не будет жертвовать своими интересами ради мужчин Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами
| | Моника Беллуччи поразила фанатов обнаженной грудью

Моника Беллуччи поразила фанатов обнаженной грудью

Сегодня, 11:46
Многочисленные поклонники всемирно известной итальянской киноактрисы Моники Беллуччи были взбудоражены фотографией, появившейся в её микроблоге в сети Instagram. На фото знаменитость предстала в полуобнаженном виде на фоне городских улиц.

Моника Беллуччи поразила фанатов обнаженной грудью

 

В официальном Instagram-аккаунте Беллуччи был загружен снимок, который в весьма краткие сроки стал предметом обсуждения большого количества её поклонников. В своём микроблоге Моника довольно редко загружает интимные снимки, поэтому подобное фото весьма взбудоражило её подписчиков. В комментариях восторженные фанаты заметили, что в 53 года актриса выглядит минимум на два десятка лет моложе, поддерживая идеальную фигуру. Горячие комплименты в комментариях пол снимком актрисе оставляли её фанаты со всего мира.

Моника Беллуччи поразила фанатов обнаженной грудью

 

На чёрно-белом снимке Моника предстала абсолютно обнажённой, обёрнутой в одну лишь простыню, открывающей вид на довольно внушительную грудь актрисы, что несомненно понравилось её подписчикам. Сам снимок успели оценить более 170 тысяч пользователей.
Александр Вест
Новости по теме
53-летняя Моника Беллуччи опубликовала в Сети обнаженное фото
53-летняя Моника Беллуччи опубликовала в Сети обнаженное фото

53-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи опубликовала в Сети обнаженное фото. Несмотря на возраст, она прекрасно выглядит и продолжает удивлять

Моника Беллуччи оголила грудь в секс-сцене популярного сериала
Моника Беллуччи оголила грудь в секс-сцене популярного сериала

Актриса Моника Беллуччи показала свою обнаженную грудь. Поклонники в очередной раз смогли насладиться аппетитными формами звезды в секс-сцене популярного

Неудачное платье Моники Беллуччи подчеркнуло ее лишний вес
Неудачное платье Моники Беллуччи подчеркнуло ее лишний вес

Моника Беллуччи появилась на показе фильма «Виль-Мари» в наряде, который сразу же привлек внимание прессы. Сообщается, что актриса была одета в платье, которое

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости