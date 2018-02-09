Ольга Бузова больше не будет жертвовать своими интересами ради мужчин

Ольга Бузова дала большое интервью, в котором поделилась многими довольно интересными рассуждениями по поводу карьеры, личной жизни и взаимодействия этих сфер. По словам певицы и телеведущей, она больше никогда не допустит жертвования своими интересами ради любимого мужчины.

Ольга признается, что развод с Дмитрием Тарасовым дался ей крайне нелегко, но новый этап карьеры принес в ее жизнь небывалую славу, место в списке Forbes и расписанные на несколько месяцев вперед гастроли. Теперь об Ольге Бузовой не говорит лишь ленивый, ведь она, по праву, считается самой обсуждаемой персоной российского шоу-бизнеса, даже если не брать в учет спорное творчество, которым она занимается.

За четыре года брака с Тарасовым, Ольга признается, что приобрела ни с чем несравнимый опыт, а уже после расставания, проанализировав отношения с Дмитрием она четко сформулировала для себя наиболее важные моменты.

Теперь знаменитость четко знает, что будет ждать и требовать от своего мужчины в следующих отношениях. Бузова не сомневается, что когда-то судьба вновь сведет ее «с тем самым человеком». Страшно, признается Ольга, это то, что расставание с футболистом разрушило все ее идеалы относительно института семьи и брака. Бузова для себя решила, что больше никогда не будет жертвовать своими интересами ради мужчины.

Николай Офицеров