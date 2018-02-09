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| | Лопырева попыталась затмить любовницу олигарха Доронина

Лопырева попыталась затмить любовницу олигарха Доронина

Сегодня, 10:30
Известная российская телеведущая Виктория Лопырева приложила немалое количество усилий, чтобы затмить своим внешним видом любовницу олигарха Владислава Доронина, который получил широкую известность, закрутив роман с Наоми Кэмпбелл.

Лопырева попыталась затмить любовницу олигарха Доронина

 

Викторию Лопыреву в последние несколько недель регулярно замечают в обществе олигарха Доронина. Ещё в начале января в микроблоге Лопыревой в сети Instagram появилась фотография, на которой телеведущая была запечатлена с олигархом, его любовницей по имени Кристина Романова, а также окружением бизнесмена. Снимок был сделан в Таиланде, где они наслаждались совместным отдыхом. Только вчера в официальном Instagram-аккаунте Лопыревой появилась очередное фото, на котором модель была запечатлена в обнимку с Романовой. Снимок стал предметом для жарких обсуждений, в которых фанаты стали перечислять все недостатки внешнего вида российской телеведущей.

Лопырева попыталась затмить любовницу олигарха Доронина

 

По мнению фанатов, Виктория уж сильно перестаралась в фотошопе в попытке угнаться за внешним видом Кристины, сделав оттенок своей кожи довольно неестественным, а из-за искусственного стягивания талии Лопырева стала похожа на пластмассовую куклу.
Александр Вест
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