Лопырева попыталась затмить любовницу олигарха Доронина

Известная российская телеведущая Виктория Лопырева приложила немалое количество усилий, чтобы затмить своим внешним видом любовницу олигарха Владислава Доронина, который получил широкую известность, закрутив роман с Наоми Кэмпбелл.

Викторию Лопыреву в последние несколько недель регулярно замечают в обществе олигарха Доронина. Ещё в начале января в микроблоге Лопыревой в сети Instagram появилась фотография, на которой телеведущая была запечатлена с олигархом, его любовницей по имени Кристина Романова, а также окружением бизнесмена. Снимок был сделан в Таиланде, где они наслаждались совместным отдыхом. Только вчера в официальном Instagram-аккаунте Лопыревой появилась очередное фото, на котором модель была запечатлена в обнимку с Романовой. Снимок стал предметом для жарких обсуждений, в которых фанаты стали перечислять все недостатки внешнего вида российской телеведущей.

Александр Вест

По мнению фанатов, Виктория уж сильно перестаралась в фотошопе в попытке угнаться за внешним видом Кристины, сделав оттенок своей кожи довольно неестественным, а из-за искусственного стягивания талии Лопырева стала похожа на пластмассовую куклу.