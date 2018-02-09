Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами

Лидер группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о том, что не забывает читать в перерывах между бурными гастролями, а иногда и во время них. Для того, чтобы хвастать литературными познаниями Ольга выбрала весьма откровенный облегающее платье, которое полностью оголяло прекрасные ноги знаменитости.

По ее словам, почитать книгу ей дала друга участница группы Катя. Речь идет о Германе Гёссе и его знаменитом произведении «Степной волк».

«Вообще Гёссе относится к тому разряду классических произведений, которые следовало бы прочитать уже давно. Именно этот автор от меня постоянно ускользал, потому его произведения неумолимо выпадали из моих рук. Я несколько раз начинала разные его книги, но почему-то так и не могла закончить. И вот, по всей видимости, пришло его время. Вообще хочу сказать, что совершенно не успеваю читать так много, как мне этого хотелось бы. Я не стану жаловаться на время, соцсети, гастроли и прочее, но все это, на самом деле, забирает мое внимание», - признается Серябкина.

Ольга Серябкина также заявила, что всегда раньше что-то читала, а периодов вне чтения не было в принципе. Девушка надеется вернуть прежние обороты, однако некоторым пользователя было абсолютно без разницы на ее размышления по этому поводу, ведь их привлек откровенный наряд, выбранный для публикации. По их мнению, исполнительница всегда использует подобные «уловки», дабы заинтересовать подписчиков в своих мыслях.

Николай Офицеров