Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят» Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг Экс-наставника женской сборной США по плаванию подозревают в изнасиловании Строители поведали об успехах строительства Крымского моста Ольга Бузова больше не будет жертвовать своими интересами ради мужчин Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами
| | Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами

Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами

Сегодня, 10:15
Лидер группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о том, что не забывает читать в перерывах между бурными гастролями, а иногда и во время них. Для того, чтобы хвастать литературными познаниями Ольга выбрала весьма откровенный облегающее платье, которое полностью оголяло прекрасные ноги знаменитости.
 

Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами

 

По ее словам, почитать книгу ей дала друга участница группы Катя. Речь идет о Германе Гёссе и его знаменитом произведении «Степной волк».
 
«Вообще Гёссе относится к тому разряду классических произведений, которые следовало бы прочитать уже давно. Именно этот автор от меня постоянно ускользал, потому его произведения неумолимо выпадали из моих рук. Я несколько раз начинала разные его книги, но почему-то так и не могла закончить. И вот, по всей видимости, пришло его время. Вообще хочу сказать, что совершенно не успеваю читать так много, как мне этого хотелось бы. Я не стану жаловаться на время, соцсети, гастроли и прочее, но все это, на самом деле, забирает мое внимание», - признается Серябкина.
 

Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами

 

Ольга Серябкина также заявила, что всегда раньше что-то читала, а периодов вне чтения не было в принципе. Девушка надеется вернуть прежние обороты, однако некоторым пользователя было абсолютно без разницы на ее размышления по этому поводу, ведь их привлек откровенный наряд, выбранный для публикации. По их мнению, исполнительница всегда использует подобные «уловки», дабы заинтересовать подписчиков в своих мыслях.

Николай Офицеров
Новости по теме
Ольга Серябкина рассказала про отношения с Егором Кридом
Ольга Серябкина рассказала про отношения с Егором Кридом

Солистка популярной женской музыкальной группы SEREBRO Ольга Серябкина откровенно рассказала про свои отношения с певцом Егором Кридом. Поклонники были

Участница группы SEREBRO Ольга Серябкина выходит замуж
Участница группы SEREBRO Ольга Серябкина выходит замуж

Известная солистка музыкального женского коллектива SEREBRO Ольга Серябкина показала поклонникам колечко на пальце, там самым намекнув, что в скором времени

Солистка SEREBRO Ольга Серябкина выпустит собственную книгу
Солистка SEREBRO Ольга Серябкина выпустит собственную книгу

Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина решила попробовать себя в роли писательницы. Уже весной следующего года издательство «Эксмо» выпустит сборник ее

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости