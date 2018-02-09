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| | Анастасия Квитко поразила фанатов сексуальным купальником

Анастасия Квитко поразила фанатов сексуальным купальником

Сегодня, 09:33
Всемирно известная российская модель Анастасия Квитко, прославившаяся благодаря сравнению со знаменитой американкой Ким Кардашьян, в очередной раз поразила фанатов своими выдающимися формами, обнажив их в весьма сексуальном купальнике.

Анастасия Квитко поразила фанатов сексуальным купальником

 

В официальном Instagram-аккаунте Анастасии Квитко, на который подписаны уже более 7 миллионов человек, появились очередные фотоотчёты с её отдыха. На опубликованном фото российская модель позирует на пустынном пляже на фоне тропической растительности. Многие фанаты в комментариях заметили, что бюстгальтер красавицы едва справляется с задачей, поддерживая внушительных размеров грудь Анастасии. Поклонники модели довольно тепло отозвались о выборе купальника Квитко, который по их мнению, подчёркивает естественные изгибы её тела, оставляя на виду самые интересные места.

В многочисленных комментариях, которых под снимком скопилось уже более 1,5 тысячи, горячие комплименты девушке оставляли как российские фанаты, так и её поклонники с разных уголков света.
Александр Вест
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