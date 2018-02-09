Анастасия Квитко поразила фанатов сексуальным купальником

Всемирно известная российская модель Анастасия Квитко, прославившаяся благодаря сравнению со знаменитой американкой Ким Кардашьян, в очередной раз поразила фанатов своими выдающимися формами, обнажив их в весьма сексуальном купальнике.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Анастасии Квитко, на который подписаны уже более 7 миллионов человек, появились очередные фотоотчёты с её отдыха. На опубликованном фото российская модель позирует на пустынном пляже на фоне тропической растительности. Многие фанаты в комментариях заметили, что бюстгальтер красавицы едва справляется с задачей, поддерживая внушительных размеров грудь Анастасии. Поклонники модели довольно тепло отозвались о выборе купальника Квитко, который по их мнению, подчёркивает естественные изгибы её тела, оставляя на виду самые интересные места.В многочисленных комментариях, которых под снимком скопилось уже более 1,5 тысячи, горячие комплименты девушке оставляли как российские фанаты, так и её поклонники с разных уголков света.