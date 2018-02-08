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| | Миша Марвин собирается жениться

Миша Марвин собирается жениться

Вчера, 21:32
Артист лейбла Black Star Mafia опубликовал фото на своей странице в Instagram, где он изображен в обнимку со своей девушкой, прикрывающей лицо ладонью с кольцом.

Миша Марвин собирается жениться

 

Миша Марвин поделился с поклонниками счастливым снимком со своей девушкой, а теперь уже и будущей женой. «- Она сказала «да»»-подписал публикацию певец. Фанаты усыпали пару сотнями комментариев с поздравлениями и пожеланиями счастья в семейной жизни.

Миша Марвин собирается жениться

 

Это незабываемое событие, согласно геолокации фото, произошло в Нью-Йорке, куда пара прилетела днем ранее. Миша планировал сделать предложение своей девушке еще перед путешествием и накануне он поделился с поклонниками: «Никогда я ещё не был настроен так серьёзно и решительно, как сейчас! Самый волнительный перелёт»

Фото будущей супружеской пары мгновенно стало одним из самых популярных в профиле Миши.
Zustasiia Cancarini
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