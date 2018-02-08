Миша Марвин собирается жениться

Артист лейбла Black Star Mafia опубликовал фото на своей странице в Instagram, где он изображен в обнимку со своей девушкой, прикрывающей лицо ладонью с кольцом.

Миша Марвин поделился с поклонниками счастливым снимком со своей девушкой, а теперь уже и будущей женой. «- Она сказала «да»»-подписал публикацию певец. Фанаты усыпали пару сотнями комментариев с поздравлениями и пожеланиями счастья в семейной жизни.

Zustasiia Cancarini

Это незабываемое событие, согласно геолокации фото, произошло в Нью-Йорке, куда пара прилетела днем ранее. Миша планировал сделать предложение своей девушке еще перед путешествием и накануне он поделился с поклонниками: «Никогда я ещё не был настроен так серьёзно и решительно, как сейчас! Самый волнительный перелёт»Фото будущей супружеской пары мгновенно стало одним из самых популярных в профиле Миши.