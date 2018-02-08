Известный рэпер Витя АК-47, выпустил новый клип-рекламу для кэшбэк-сервиса

Известный рэпер Витя АК-47 выпустил новый клип. Парень рекламирует очередной кэшбэк-сервис, который возвращает половину сумы от заказа. Видео можно посмотреть на YouTube.

Видео вышло не таким зажигающим, как дис на «Азино 777», но рекламная фишка осталась та же.В клипе Витя АК-47 разбрасывает деньги и зажигает с полуголыми девушками. Пользователи YouTube пишут в комментариях о том, что ему осталось только прокладки рекламировать. Клип «Азино 777» записан в сотрудничестве с компанией нашумевшего онлайн-казино «Азино 777». Этот клип является рекламой, которая позволяет смотреть фильмы бесплатно на пиратских сайтах, но количество такого контента сильно раздражает кинолюбителей. Своё недовольство домашние критики выливают в соцсетях в надежде, что их кто-нибудь услышит, и эта чертова реклама не будет мешать просмотру.