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| | Известный рэпер Витя АК-47, выпустил новый клип-рекламу для кэшбэк-сервиса

Известный рэпер Витя АК-47, выпустил новый клип-рекламу для кэшбэк-сервиса

Вчера, 22:30
Известный рэпер Витя АК-47 выпустил новый клип. Парень рекламирует очередной кэшбэк-сервис, который возвращает половину сумы от заказа. Видео можно посмотреть на YouTube.

Известный рэпер Витя АК-47, выпустил новый клип-рекламу для кэшбэк-сервиса

 

Видео вышло не таким зажигающим, как дис на «Азино 777», но рекламная фишка осталась та же.

В клипе Витя АК-47 разбрасывает деньги и зажигает с полуголыми девушками. Пользователи YouTube пишут в комментариях о том, что ему осталось только прокладки рекламировать. Клип «Азино 777» записан в сотрудничестве с компанией нашумевшего онлайн-казино «Азино 777». Этот клип является рекламой, которая позволяет смотреть фильмы бесплатно на пиратских сайтах, но количество такого контента сильно раздражает кинолюбителей. Своё недовольство домашние критики выливают в соцсетях в надежде, что их кто-нибудь услышит, и эта чертова реклама не будет мешать просмотру.
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