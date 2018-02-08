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| | Актер Алек Болдуин перенес серьезную операцию

Актер Алек Болдуин перенес серьезную операцию

Вчера, 21:43
Популярный актер Алек Болдуин оказался в больнице: госпитализация была связана с заменой тазобедренного сустава.

Актер Алек Болдуин перенес серьезную операцию

 

Информацией о состоянии голливудского актера поделилась его супруга – Хилария, на странице в социальной сети. Как оказалось, госпитализация Алека была не срочной – актеру была нужна операция по протезированию бедренного сустава.

Хилария очень сильно переживала за состояние своего мужа, несмотря на то, что операция была не опасной. Напомним, что Хилария Болдуин ждет ребенка, она на приличном сроке беременности. В Instagram мама троих детей написала, что может ждать ее любимого мужа и попросила фанатов молиться за Болдуина и мысленно его поддерживать.

После операции жена 59-летнего актера сообщила, что сейчас ему предстоит восстановить свои силы. Напомним, что у голливудской звезды есть старшая дочь Айрленд Болдуин-Бейсингер. Известно также, что Алек Болдуин и Хилария обновили свои брачные обеты в Лонг-Айленде в июле прошлого года.
Татьяна Преображенская
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