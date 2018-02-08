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| | Александр Розенбаум зарегистрировал профиль в Instagram

Александр Розенбаум зарегистрировал профиль в Instagram

Вчера, 21:32
Российский и советский исполнитель Александр Розембаум зарегистрировал собственный профиль в Instagram. На данный момент на 66-летнего певца успели подписаться около 25 тысяч пользователей за одни сутки.

Александр Розенбаум зарегистрировал профиль в Instagram

 

День назад советский и российский певец и композитор Александр Розембаум зарегистрировал свой профиль Instagram. За это время на 66-летнего исполнителя успели подписаться более 25 тысяч пользователей.

Во вступительном посте, исполненном в виде небольшого видеообращения, певец рассказал, что послужило причиной решения о заведении аккаунта в Instagram. Розембаум признался, что хочет стать более открытым для своих поклонников, а в ведении микроблога он видит хорошую возможность для того, чтобы делиться с фолловерами всем, что ему хочется рассказать и что волнует его в данный момент. По словам музыканта, в его намерениях наполнить свою страницу в Instagram радостными и позитивными сообщениями.

В одном из первых опубликованных видео певец поздравил поклонников бокса, которые, как и он сам, наблюдали недавний бой, в котором победил Мурат Гассиев.
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