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| | Burberry произвёл личный плейлист для Apple Music

Burberry произвёл личный плейлист для Apple Music

Вчера, 21:09
Burberry, известный модный дом Британии, произвёл личный плейлист для Apple Music, оповещает пресс-служба фирмы.

Burberry произвёл личный плейлист для Apple Music

 

Кристофер Бейли, творческий руководитель бренда, со времен прихода в фирму в 2001 году развивал идею о помощи с такими проблемами, как правильный пиар, расстановка приоритетов или же посещение нужным мероприятий для выгодных знакомств, юным талантливым артистам.

В альбом «17 Years of Soundtracks», присутствует больше чем 200 треков связанных с деятельностью бренда за последнее десятилетие. В сборку входят песни известных певцов и певиц, таких, как Adele, Pet Shop Boys, Elton John, а также песни с показов.

Песни лейбла Burberry Acoustic занимают высокие позиции в топе, начинающие артисты встречаются с такой проблемой как быстрая слава.

Скачать этот шедевральный альбом можно на на Apple Music. Бонусом будет добавлен специальный саундтрек с последнего шоу Кристофера Бейли для Burberry, которое произойдет в субботу, 17 февраля.
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