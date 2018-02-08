Сергей Лазарев рассказал, куда тратит заработанные миллионы

Российский исполнитель Сергей Лазарев в новом интервью рассказал о том, куда тратит заработанные миллионы и сообщил, почему не причисляет себя к богатым людям. Ранее сообщалось, что певец станет одним из членов жюри в проекте «Ты супер» на НТВ.

В интервью одного из российских ток-шок исполнитель Сергей Лазарев рассказал, куда именно расходуются деньги, заработанные тяжелым трудом. Большая часть заработка уходит на обеспечения большого творческого коллектива.Лазарев выступает в качестве продюсера и спонсора для самого себя – никто другой не вкладывает в него денежные средства. По словам звезды, именно к этой свободе действий и самостоятельности он шел очень долго, собирая большой и сплоченный коллектив, покупая собственное оборудование, трейлер. Однако все это предполагает огромные затраты, поэтому, несмотря на большой заработок, Лазарев не причисляет себя к числу богатых людей.Не так давно Сергей Лазарев перестал скрывать от общественности собственного сына Никиту. В одной социальных сетей, в своем профиле певец поделился совместным фото с наследником.