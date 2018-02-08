В «Вечернем Урганте» Джастина Тимберлейка отправили в Псков

Каждый выпуск «Вечернего Урганта» ведущий начинает с комментирования фото звезд в Instagram. На этот раз Урганту попался снимок Джастина Тимберлейка, который, по мнению ведущего, американский артист мог сделать только в Пскове.

Виктория Озерова

Шоу «Вечерний Ургант» ведущий традиционно начал с рассмотрения фото знаменитостей в соцсетях. Внимание Ивана Урганта привлек снимок Джастина Тимберлейка, сделанный для обложки нового альбома «Man Of The Wood»в Миннесоте, США. На фото запечатлен сам певец на фоне заснеженного леса. Джастин Тимберлейк завернут в яркое одеяло. Российский телеведущий начал уверять зрителей, что снимок мог быть сделан только в Пскове, о чем свидетельствует климат и количество выпавшего снега. Он также предоставил якобы оригинал данного фото и гадал, зачем артист скрыл правду и отредактировал фото.Зрители оценили шутку Ивана Урганта и поддержали другими подобными предположениями.